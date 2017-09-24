Украинец погиб в немецком приюте для беженцев - посольство

Полиция Баварии и генеральное консульство Украины в Мюнхене подтверждает информацию относительно гибели украинца в немецком приюте для беженцев.

"Полиция Баварии и Генконсульство Украины в Мюнхене подтверждают эту информацию", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в воскресенье.

Ранее СМИ распространить информацию относительно того, что гражданин Украины был убит в результате пересадки с гражданином Казахстана в немецком приюте для беженцев.