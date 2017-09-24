Количество отравившихся копченой рыбой во Львове возросло до 38 человек

Количество отравившихся копченой рыбой во Львове возросло до 38 человек, из них 5 детей, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в отделе коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Ранее сообщалось, что в субботу в медучреждения Львова поступили 10 человек с признаками острого пищевого отравления.

Все они принимали в пищу скумбрию горячего копчения, купленную в одном из киосков на рынке "Привокзальный" во Львове.

По указанному факту полиция открыла уголовное производство по признакам части 1 стати 325 УК Украины ( нарушение правил борьбы с эпидемиями).