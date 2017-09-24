События

13:30 24.09.2017

Мужчина погиб, еще трое пострадали при взрыве гранаты в Ворзеле под Киевом

В субботу, 23 сентября, около 23.20 возле одного из магазинов в с.Ворзель Ирпенского района Киевской области отдыхала компания молодых людей, среди которых были военнослужащие, находившиеся вне службы в форменной одежде и у одного из них при себе была граната, которая впоследствии взорвалась.

"В результате неосторожного обращения со взрывным предметом один из военных погиб. Еще трех мужчин, двое из которых военнослужащие, госпитализированы в больницу с различными телесными повреждениями", - сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия.

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Интерфакс-Украина
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