Мужчина погиб, еще трое пострадали при взрыве гранаты в Ворзеле под Киевом

В субботу, 23 сентября, около 23.20 возле одного из магазинов в с.Ворзель Ирпенского района Киевской области отдыхала компания молодых людей, среди которых были военнослужащие, находившиеся вне службы в форменной одежде и у одного из них при себе была граната, которая впоследствии взорвалась.

"В результате неосторожного обращения со взрывным предметом один из военных погиб. Еще трех мужчин, двое из которых военнослужащие, госпитализированы в больницу с различными телесными повреждениями", - сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия.