События

06:08 24.09.2017

Второй полк полиции Киева приступил к выполнению обязанностей

600 полицейских, входящих в состав полка патрульной полиции №2 Киева (улица Лобачевского,23А) будут нести службу в левобережных районах украинской столицы - Днепровский, Деснянский и Дарницкий, сообщает департамент коммуникации Нацполиции Украины.

"Главная цель реорганизации - экономия времени. Патрульные смогут быстрее прибывать на вызовы, быстрее проходить пересменку. При разделе учтен и личный фактор: патрульные, проживающие на Левом берегу или за городом, смогут быстрее добраться на работу или домой", - говорится в информации.

Вместе с тем, 1,5 тысячи патрульных, которые входят в состав полка №1, который дислоцируется на улице Народного ополчения 1, продолжат работать в 7 правобережных районах города.

"Это делается для того, чтобы улучшить логистику патрульной полиции в городе Киеве. Отныне столичные патрульные смогут обслуживать большее количество вызовов", - отметил начальник патрульной полиции Киева Юрий Зозуля.

На церемонии первого развода полка №2, его личному составу был представлен командир - подполковник Александр Белокур.

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Интерфакс-Украина
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