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03:08 24.09.2017

Главы МИД Армении и Азербайджана обсудили подготовку встречи Саргсяна и Алиева

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров в Нью-Йорке обсудили подготовку встречи президентов двух стран, сообщает МИД Армении.

"На встрече были обсуждены вопросы, связанные с встречей в предстоящем времени президентов Армении и Азербайджана (Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева). Достигнута договоренность, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят регион в октябре", - сообщает пресс-служба МИД Армении.

На встрече министров присутствовали посредники Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция), Эндрью Шефер (США) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

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Интерфакс-Украина
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