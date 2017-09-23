Порошенко и Фриланд скоординировали подходы к реализации ввода миротворцев ООН на Донбасс

В рамках рабочего визита в Канаду президент Украины Петр Порошенко встретился с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд (Chrystia Freeland), сообщает в субботу пресс-служба главы Украинского государства.

"Были обсуждены возможные пути полной реализации взаимовыгодных возможностей, предоставляемых Соглашением о свободной торговле, а также дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, включая поддержку Украины в вопросе развития тесных партнерских отношений с НАТО", - говорится в сообщении.

Стороны подробно обсудили развитие ситуации на Донбассе и состояние реализации Минских договоренностей, а также скоординировали подходы к реализации инициативы по развертыванию миротворческой операции ООН на всей оккупированной территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Было также высказано ожидание, что Канада будет занимать принципиальную позицию и в вопросе санкционного давления на Москву, прежде всего, в контексте будущего председательства в Большой семерке", - отметили в администрации президента Украины.

Глава государства особо отметил поддержку Канадой имплементации реформ в Украине. В частности, П.Порошенко поблагодарил Х.Фриланд за личное участие в Лондонской конференции по вопросам реформ в Украине в июле этого года, во время которой было объявлено о новых канадских проектах поддержки.