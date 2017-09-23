События

13:28 23.09.2017

Гендиректор госпредприятия и два его заместителя уличены во взяточничестве

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили на взятке генерального директора госпредприятия "Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала" и двух его заместителей.

"Правоохранители установили, что трое должностных лиц и подчиненный им сотрудник отдела внутреннего аудита требовали полтора миллиона гривень от директора одного из региональных филиалов госпредприятия. За эту сумму руководство Центра обещало не применять к нему меры дисциплинарного воздействия с последующим увольнением с занимаемой должности", - сообщил пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы задержали трех руководителей Центра вблизи столичного торгового центра после получения первой части взятки в размере 10 тысяч долларов США. Четвертого злоумышленника правоохранители задержали в одном из областных центров.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного следствия проверяется информация о возможной причастности к сделке должностных лиц Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Продолжаются первоочередные следственные действия

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Интерфакс-Украина
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