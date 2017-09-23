В окно частного дома в Одессе неизвестные бросили гранату

Неизвестные бросили гранату в окно частного жилого дома в Малиновском районе Одессы, пострадавших нет, сообщили в Национальной полиции в Одесской области.

Как сообщает в субботу пресс-служба Главного управления Нацполиции, в результате взрыва пострадавших и погибших нет, полиция проводит по данному факту следственно-оперативные мероприятия.

Ряд одесских СМИ сообщают, что гранату кинули в окно дома директора ООО "Яхт-клуб "Одесса-2009", которое арендует причалы на Одесском морвокзале и является предметом длительного конфликта между учредителями.