События

10:03 23.09.2017

На неподконтрольную территорию Донбасса въехали 7 грузовиков с гумпомощью от международных организаций - Госпогранслужба

Миссия Международного Комитета Красного Креста и одна из гуманитарных религиозных организаций направили на неподконтрольную Киеву территорию Донецкой области почти 40 тонн гигиенических и продуктовых наборов.

Как сообщает в субботу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, накануне через КПВВ "Новотроицкое" в направлении неконтролируемой территории последовало 7 грузовых автомобилей с гуманитарными грузами.

"Транспортные средства перевозили почти 40 тонн гигиенических и продуктовых наборов. Груз был направлен от миссии Международного комитета "Красный Крест" и одной из гуманитарных религиозных организаций", - сказано в сообщении.

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Интерфакс-Украина
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