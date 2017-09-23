На Полтавщине продолжается ликвидация двух лесных пожаров – ГСЧС

В пятницу в Полтавском и Кременчугском районах Полтавщины возникли пожары в лесных массивах на площади около 8 га, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"22 сентября около 13:00 в лесном массиве, принадлежащем Чаливскому лесничеству ГП "Полтавский лесхоз", вблизи с.Никольское, Полтавского района возник пожар лесной подстилки на площади около 3 га. Общая площадь лесного массива около 4500 га", – говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу.

Также сообщается что, около 13:00 в лесном массиве, принадлежащем Кременчугскому лесничеству ГП "Кременчугский лесхоз", вблизи с.Приднепрянское Кременчугского района возник пожар лесной подстилки на общей площади около 5 га. Общая площадь лесного массива около 2,8 тыс га.

К месту пожара от ГСЧС было направлено 11 единиц техники и 59 человек личного состава. От Кременчугского лесничества были привлечены 3 единицы техники и 11 человек.

Всего в тушении пожара задействованы 70 человек и 14 единиц техники. Ликвидация пожаров пока продолжается.