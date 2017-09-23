События

07:41 23.09.2017

На Полтавщине продолжается ликвидация двух лесных пожаров – ГСЧС

В пятницу в Полтавском и Кременчугском районах Полтавщины возникли пожары в лесных массивах на площади около 8 га, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"22 сентября около 13:00 в лесном массиве, принадлежащем Чаливскому лесничеству ГП "Полтавский лесхоз", вблизи с.Никольское, Полтавского района возник пожар лесной подстилки на площади около 3 га. Общая площадь лесного массива около 4500 га", – говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу.

Также сообщается что, около 13:00 в лесном массиве, принадлежащем Кременчугскому лесничеству ГП "Кременчугский лесхоз", вблизи с.Приднепрянское Кременчугского района возник пожар лесной подстилки на общей площади около 5 га. Общая площадь лесного массива около 2,8 тыс га.

К месту пожара от ГСЧС было направлено 11 единиц техники и 59 человек личного состава. От Кременчугского лесничества были привлечены 3 единицы техники и 11 человек.

Всего в тушении пожара задействованы 70 человек и 14 единиц техники. Ликвидация пожаров пока продолжается.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Пожар на складах в Донецкой области ликвидирован

Боевики за сутки 27 раз обстреляли позиции сил АТО, один военнослужащий ранен – штаб

Порошенко: размещение миротворцев ООН на Донбассе не будет осуществляться по российскому сценарию

Суд признал виновным Саакашвили в незаконном пересечении границы Украины

Взрывы боеприпасов на загоревшемся складе прекратились, эвакуировано 30 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

В связи с непогодой в Украине обесточено более 100 населенный пунктов – ГСЧС

В зоне АТО есть все необходимое имущество для оборудования позиций, заявляют в Минобороны

В Киеве выявили подпольную базу по производству и реализации оружия и боеприпасов – прокуратура

Порошенко поприветствовал украинскую команду на "Играх Непокоренных"

Создание музея и реконструкция транспортной развязки на Почтовой площади идут по плану – КГГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog289.html
РЕКЛАМА