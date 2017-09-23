Саудовскому клирику запретили проповедовать после оскорбительных высказываний в адрес женщин
Власти Саудовской Аравии запретили шейху Сааду аль-Хиджри заниматься религиозной деятельностью в провинции Асир после скандала, вызванного высказываниями этого духовного лица по поводу женщин, сообщает в пятницу арабское издание "Сабк".
С. аль-Хиджри высказался относительно интеллектуального уровня женщин в сравнении с мужчинами.
В итоге заявления проповедника вызвали множество критики в социальных сетях, однако нашлись и те, кто поддержал его.
Саудовская Аравия - страна с одними из самых жестких правил для женщин.
Недавно Саудовская Аравия приняла план экономических и социальных реформ "Видение 2030", в рамках которого некоторые правила могут стать менее строгими. В июле министерство образования страны приняло решение разрешить девочкам заниматься спортом в школе.
Ранее в сентябре саудовская пресса сообщала, что женщин в Саудовской Аравии впервые пригласили на стадион на торжества по случаю Национального праздника страны - Дня объединения королевства, который состоится 23 сентября.