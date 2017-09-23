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00:45 23.09.2017

Порошенко: размещение миротворцев ООН на Донбассе не будет осуществляться по российскому сценарию

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что миротворческая миссия ООН на Донбассе разместится на всей территории и преградит поставки войск и оружия боевикам.

"Конечно, это не будет российский сценарий... миротворческая миссия должна быть с мандатом ООН и размещаться на всей территории Донбасса до границы между Украиной и Россией, чтобы не позволять войскам, оружию проходить на оккупированную территорию", сказал П. Порошенко на совместной с премьер-министром Канады Джастином Трюдо пресс-конференции в пятницу в Торонто.

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Интерфакс-Украина
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