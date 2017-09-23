Пожар на складе боеприпасов в Донецкой области не является террористическим актом - Жебривский

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский считает, что пожар на складе боеприпасов это не террористический акт, а небрежность людей, сообщает "5 канал".

"Пожар на складе боеприпасов в Донецкой области не является террористическим актом", – заявил он в эфире "5 канала" в пятницу вечером.

По словам главы Донецкой ОВГА окончательную оценку пожару даст военная прокуратура.

"Это не террористический акт, на мой взгляд. Это безалаберность, глупость. Конечно, правовую оценку даст военная прокуратура. Но таких последствий, которые были в других местах, на сегодняшний день нет, так как сработали достаточно быстро и оперативно", - сказал он.

Также П.Жебривский добавил: "Это, в первую очередь, вопрос в том, что фермеры сжигают остатки и пока проверки запрещены. ГСЧС каждый понедельник у меня на совещании, он говорит, что дайте мне возможность проверять, дайте мне возможность, в том числе наказывать тех, кто делает вот такие вещи".

Ранее глава Донецкой ОВГА П.Жебривский сообщил, что в связи со взрывами боеприпасов на загоревшемся складе одной из воинских частей в н.п.Малоянисоль (Никольский р-н, неподалеку от Мариуполя) нет необходимости в эвакуации местного населения, поселок отключен от газа.