События

21:18 22.09.2017

Порошенко прилетел в Канаду – посол

Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Канаду.

"Поехали! Торонто. Начинаем визит президента в Канаду!…", – написал на своем акаунте в Твиттер в пятницу вечером украинский посол в Канаде Андрей Шевченко.

Ранее сообщалось, что 22-23 сентября президент Украины П.Порошенко осуществит рабочий визит в Канаду.

По информации пресс-службы президента Украины, запланированы встречи П.Порошенко с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Канады Фриланд и представителями канадских парламентских и деловых кругов.

Президент Украины также примет участие в торжественной церемонии открытия "Игр непокоренных", где впервые будет выступать Национальная сборная Украины.

Кроме того, запланирована встреча президента с представителями украинских организаций Канады.

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Интерфакс-Украина
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