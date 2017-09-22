События

19:01 22.09.2017

Взрывы боеприпасов на загоревшемся складе прекратились, эвакуировано 30 человек

По состоянию на 18.20 пятницы детонация боеприпасов на загоревшемся складе одной из воинских частей оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины в н.п.Малоянисоль (Никольский р-н, неподалеку от Мариуполя) прекратилась, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области.

"По состоянию на 18.20 взрывы прекратились. Эвакуированы 30 человек из ближайших домов", - говорится в обнародованном пресс-службой ведомства сообщении.

В настоящее время в местной школе полицейские развернули оперативный штаб. В ведомстве пояснили, что эвакуация жителей близлежащих домов была организована по причине того, что склады боеприпасов находятся неподалеку жилого сектора.

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Интерфакс-Украина
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