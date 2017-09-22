Минкультуры Украины внесло Бабкину, Панина, Сигала и Гришковца в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности

Министерство культуры Украины обновила перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины на основе обращения Службы безопасности Украины.

Согласно приказу Минкультуры №921 от 20 сентября, опубликованному на сайте ведомства в пятницу, в обновленный перечень лиц вошли певцы: Надежда Бабкина; Егор Булаткин (Егор Крид); Иван Демьян; Павел Кравцов; Натан Мировой (Natan); Стас Пьеха; Ирина Тюрина (Ирина Нельсон); Александр Медведев (Шура); Вадим Новик (Билли Новик); Давид Нуриев (Птаха); Валерий Юрин.

Кроме того, список был дополнен такими актерами: Людмилой Чурсиной; Алексеем Паниным; Дмитрием Певцовым; Верой Кузьминой; Василием Лановым; Андреем Мерзликиным; Александром Василевским. В списке значится также режиссер Станислав Говорухин.

Согласно сообщению Минкультуры, в список также внесли американского актера Стивена Сигала, сербского кинорежиссера Эмира Кустурицу, российских режиссера и писателя Евгения Гришковца, художника и скульптора Зураба Церетели, артиста балета Николая Цискаридзе, оперную певицу Ирину Богачеву и видеоблогера Руслана Вихлянцева (Руслана Усачева).