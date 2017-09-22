Защита Януковича требует от Луценко обнародовать решения судов о конфискации средств и опровергнуть, что экс-президент имеет к ним отношение

Защита Виктора Януковича требует от генерального прокурора Украины Юрия Луценко немедленно обнародовать решения судов о конфискации в конце апреля 2017 года $1,5 млрд и вступившее в силу в пятницу решение о конфискации еще $200 млн, а также официальное опровержение информации о том, что экс-президент имеет к ним какое-либо отношение.

"Мы требуем от Юрия Луценко прекратить вводить общество в заблуждение и использовать его систематическую дезинформацию в собственных политических интересах. Поэтому мы обратились в Генеральную прокуратуру с требованием показать обществу официальные решения суда о конфискации в государственный бюджет в конце апреля 2017 года $1,5 млрд и сегодня $200 млн, и опровергнуть распространенную генпрокурором информацию о том, что Виктор Янукович имеет какое-то отношение к этим средствам на официальном сайте ГПУ и на своих личной странице", - заявил адвокат объединения "Aver Lex" Виталий Сердюк, который представляет интересы В.Януковича.

22 сентября Генпрокурор Ю.Луценко на своей странице в Facebook сообщил, что в пятницу вступило в законную силу решение Сосновского райсуда Черкасс о еще одной спецконфискации банковских активов бывших чиновников из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича на общую сумму $200 млн.