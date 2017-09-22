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16:09 22.09.2017

Журналиста Николая Семену в Крыму приговорили к двум с половиной годам условно - СМИ

Железнодорожный районный суд Симферополя в пятницу огласил приговор крымскому журналисту, автору Радио Свобода и "Крым.Реалии" Николаю Семене.

"Журналисту назначено наказание в виде двух с половиной лет условно с испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью", - сообщает "Крым.Реалии".

Накануне Н.Семена выступил в суде с заключительным словом, и заявил, что если ему вынесут обвинительный приговор, это отразится на всей журналистике в России.

Прокурор 18 сентября потребовал для Н.Семены наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и лишением права заниматься любой публичной деятельностью в течение трех лет.

Н.Семена обвиняется российскими властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года в его доме ФСБ России провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено официальное обвинение в том, что журналист опубликовал на сайте Крым.Реалии статью. В настоящее время журналист находится под подпиской о невыезде.

Министерство иностранных дел Украины 3 мая 2017 года призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, в частности Н.Семены.

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