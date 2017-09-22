Полторак подписал приказ об увольнении в запас срочников

Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак подписал приказ №484 от 19 сентября 2017 года "Об освобождении в запас военнослужащих срочной военной службы в октябре-декабре 2017 года".

Как сообщается на официальном сайте украинского оборонного ведомства, согласно приказу, военнослужащие срочной службы, имеющие степень высшего образования специалист или магистр, будут уволены в запас в октябре-ноябре 2017 года, а другие военнослужащие срочной службы - в октябре-декабре 2017 года.

Командующим всех видов ВСУ, командующему ВДВ, войск оперативных командований, руководителям структурных подразделений Минобороны и Генштаба ВСУ, начальнику Главного управления оперативного обеспечения, тыла ВСУ, командирам воинских частей непосредственного подчинения, руководителям учреждений и организаций дано указание обеспечить организованное освобождение в запас военнослужащих, отслуживших установленные сроки срочной службы, поддержания военной дисциплины и соблюдения уставных взаимоотношений между военнослужащими.

Документ подписан в соответствии с указом президента от 24 февраля 2017 года №44/2017 "Об освобождении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2017 году".

Как сообщалось, согласно президентскому указу №44/2017, из ВСУ, других военных формирований, Государственной спецслужбы транспорта военнослужащие-срочники со степенью высшего образования "специалист" или "магистр" будут уволены в запас в мае - июне и в октябре - ноябре 2017 года. Другие военнослужащие-срочники, которые выслужили установленные сроки, будут освобождаться в запас в апреле - июне и в октябре - декабре этого же года.

Призыв на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу, также будет осуществляться весной и осенью: в апреле - мае и октябре - ноябре 2017 года.