Во Львовской области завершились украинско-американские учения "Репид Трайдент-2017"

Во Львовской области в пятницу на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного завершились украинско-американские командно-штабные учения с привлечением войск "Репид Трайдент – 2017".

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, каждый из участников многонациональных маневров получил именные сертификаты.

В этом году в военных учениях "Репид Трайдент – 2017" приняли участие около 2500 военнослужащих из 15 стран мира.

Кроме Украины и США, к учениям привлекались военнослужащие из Канады, Болгарии, Грузии, Эстонии, Италии, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Турции и Великобритании.

Целью серии учений "Репид Трайдент" является введение в Вооруженных силах Украины передового опыта армий ведущих стран мира, обмен профессиональными навыками, улучшение уровня взаимодействия между штабами и подразделениями сухопутных войск Украины, США, армий стран-участниц и партнеров НАТО, а также членов программы "Партнерство ради мира".

В течение первой недели обучения военнослужащие отработали ряд задач по подготовке операции и руководства подразделениями для выполнения возложенных на них задач. В то же время на учебных участках полигона тактические подразделения ВСУ и стран-участниц совершенствовали свои знания и навыки по выполнению основных элементов ведения боевых действий в условиях вооруженных конфликтов.

Впоследствии, во время активной фазы учений, на разных участках полигона тактические подразделения выполняли учебно-боевые задачи, в частности, вопросы оборонительных действий в различных условиях, учились эффективно противодействовать вражеским разведывательно-диверсионным действиям, обеспечивали десантирование грузов, несли службу на блокпостах, осуществляли патрулирование и конвоирование, действовали в нестандартных ситуациях, сотрудничали с местным населением.