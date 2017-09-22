Ситуация с безопасностью в зоне АТО за неделю незначительно улучшилась

За минувшую неделю в зоне АТО количество обстрелов снизилось на 10%, сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"Ситуация с безопасностью в зоне АТО остается нестабильной. Количество нарушений снизилось на 10% в сравнении с предыдущей неделей, однако случаи насилия имели место во всех горячих точках", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

А.Хуг проинформировал, что на треугольник Ясиноватая – Авдеевка - Донецкий аэропорт пришлось до 40% всех нарушений, на участок к востоку и юго-востоку от Мариуполя – 30%.

По его словам, с начала года наблюдатели зафиксировали, что от боевых действий в Донецкой и Луганской областях погибли 68 мирных жителей, 319 получили ранения. "Это на 18% больше, чем за аналогичный период 2016 года", - подчеркнул А.Хуг.

Он также напомнил, что с момента подписания Минских соглашений, первый пункт которых предполагает полное прекращения огня, прошло три года.

"Однако нарушения продолжаются. Стороны конфликта заявляют, что выполняют эти соглашения, но, по сути, продолжают их нарушать… и за три года уже выработалась тенденция считать, что происходящее на Донбассе – это норма", - констатировал он.