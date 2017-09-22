Суд продлил арест Ефремова до 20 ноября

Старобельский районный суд Луганской области продлил арест главы фракции Партии регионов в Верховной Раде 7-го созыва Александра Ефремова до 20 ноября.

"Суд продлил срок ареста до 20 ноября", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат А.Ефремова Александр Мельников в пятницу.

Как сообщалось, А.Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Ему также инкриминируется поддержка самопровозглашенной "ЛНР" и незаконное завладение имуществом "Луганскугля".

Старобельский районный суд рассматривает дело по обвинению А.Ефремова в пособничестве террористам, посягательстве на территориальную целостность Украины и государственной измене.

А.Ефремов обвиняется в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, пособничестве в захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" и государственная измена, а именно: предоставление иностранной организации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.