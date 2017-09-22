В Лозовой задержаны бандиты, терроризировавшие предпринимателей

В г.Лозовая Харьковской области Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией выявила и задержала группу, терроризировавшую предпринимателей.

"Группа функционировала на протяжении 6 месяцев. В состав группировки входили четверо жителей г.Лозовая, двое из которых ранее уже отбывали уголовные наказания за насильственные преступления", - сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что бандиты, угрожая физическим насилием и уничтожением имущества, вынуждали предпринимателей "платить дань" за непрепятствование законной коммерческой деятельности. В частности, у одного из местных фермеров бандиты требовали 360 тыс. грн, угрожая уничтожением сельхозтехники и физической расправой над членами его семьи.

Оперативники спецслужбы вместе с бойцами "Корда" задержали участников группировки по месту их жительства в Лозовой. Во время обысков у задержанных были изъяты деньги в разной валюте в эквиваленте почти 150 тыс.грн, две боевые гранаты, холодное оружие и отобранные у предпринимателей правоустанавливающие документы на объекты недвижимости.

Уголовное производство расследуется по ч.2 ст.189 (вымогательство) и ст.263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.