События

10:56 22.09.2017

Около 190 тонн продуктов от ООН накануне отправились в сторону Донецка

Продуктовые наборы от Всемирной продовольственной организации ООН представительства Верховного комиссара ООН по делам беженцев направлены через КПВВ "Новотроицкое" в сторону неподконтрольного украинской власти Донецка, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в пятницу.

"Вчера через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к неконтролируемой территории в направлении Донецка последовало 10 грузовых автомобилей с грузом продуктовых наборов общим весом более 189 тонн. Груз направлен от Всемирной продовольственной организации ООН представительства Верховного комиссара ООН по делам беженцев", - говорится в сообщении погранведомства.

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