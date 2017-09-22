Луценко поручил военному прокурору сил АТО проверить расход средств на фортификацию второй линии обороны

Генеральный прокурор Юрий Луценко осмотрел фортификационное сооружение второй линии обороны в зоне АТО и отмечает необходимость проведения проверки использования бюджетных средств на ее возведение, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

"То, за что заплачено миллиарды гривень. То, что на самом деле является имитацией опорного пункта: окопы без укрепления, перекрытия блиндажей из веток и 5-10 см почвы, бронированные двери и окна украдены", - констатировал Ю.Луценко во время рабочей поездки в Донецкую область в четверг.

Генпрокурор сообщил, что первой задачей для нового военного прокурора сил АТО он поставил проведение расследования затраченных средств и "в случае установления хищения - предъявить обвинение тем руководителям областных государственных администраций, кто сладко спит в тылу".

Как сообщалось, 21 сентября Ю.Луценко в Краматорске представил нового руководителя Военной прокуратуры сил АТО подполковника юстиции Олега Цицака.