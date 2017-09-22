ГПСУ пресекла незаконный вывоз оружия в РФ

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины пресекли незаконный вывоз револьвера "Комбриг" с боекомплектом в Россию, сообщает пресс-служба ведомства.

"При осуществлении контрольных мероприятий по предотвращению перемещению запрещенных предметов через государственную границу Украины, пограничники в пункте пропуска "Миловое" обратили внимание на поведение водителя автомобиля "ВАЗ", который следовал на выезд из Украины в Российскую Федерацию. Было принято решение осмотреть транспортное средство углубленно. В результате, служебная собака своим поведением указала место возможного сокрытия оружия", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

В результате досмотра был обнаружен револьвер "Комбриг" и 6 патронов к нему.

Оружие изъято и передано сотрудникам Государственной фискальной службы для принятия правового решения.