Под действие указа Трампа о санкциях подпадают лица, задействованные в экономических отношениях с КНДР

Указ президента США о санкциях в отношении КНДР нацелен на людей и компании, которые могут вступать в какие-либо экономические отношения с Северной Кореей.

"Указ президента напрямую нацелен на торговые сети Северной Кореи и вводит запрет длительностью на 180 дней на вход в США судов и самолетов, которые побывали на территории Северной Кореи", - говорится в тексте, опубликованном в четверг.

Также указ касается перевалочных судов, которые использовались для перегрузки товаров с судов, побывавших в Северной Корее в течение 180 дней.

"Северная Корея зависима от системы перевалки грузов для осуществления международной торговли", - отмечается в пресс-релизе, распространенном Белым домом.

Указ также наделяет министерство финансов правом вводить санкции в отношении лиц задействованных в строительных, энергетических компаниях, структурах, оказывающих финансовые услуги, рыболовецких компаниях, в сфере ИТ, производстве, добыче угля, текстильных компаниях или транспортной индустрии в Северной Корее.

Документ распространяется на лиц владеющих, контролирующих или использующих порты в Северной Корее, включая морские порты и аэропорты, через которые осуществляется въезд в страну.

Указ также касается лиц, участвующих в значительных экспортно-импортных операциях с любыми товарами, сервисом услуг и технологий.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп объявил об ужесточении санкций против ряда частных лиц, компаний и банков, которые ведут торговлю с Северной Кореей.

"Новый исполнительный указ прекратит финансовые потоки, которые питают усилия Северной Кореи в разработках самого смертоносного оружия", - цитирует слова Д.Трампа "Фокс ньюс".