Украина все ещё ждёт решения Молдовы о возможности экстрадиции судьи Чауса

Вопрос экстрадиции украинского судьи Николая Чауса из Молдовы в Украину зависит от решения главы молдовского государства, отмечает руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"В рамках международно-правовой помощи мы все необходимые документы Молдове предоставили для его (Чауса) экстрадиции. В то же время он попросил о политическом убежище",- сказал руководитель САП в четверг вечером в программе "Право на власть" на телеканале 1+1.

По словам На.Холодницкого, САП контактирует по этому вопросу с антикоррупционным прокурором Молдовы.

"Вопрос до сих пор на рассмотрении, пока не будет решения президента республики об экстрадиции, предоставлении или непредставлении ему политического убежища", пояснил Н.Холодницкий.

Он также добавил, что украинская сторона не может влиять на решение этого вопроса, может лишь просить ускорить его рассмотрение.

Как сообщалось, 9 августа 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) разоблачили судью Н.Чауса в получении взятки в размере $150 тыс. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного частного домовладения.

Верховная Рада 6 сентября поддержала представление Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении согласия на задержание и арест (взятие под стражу) судьи Н.Чауса.

С 11 ноября 2016 года судья находился в международном розыске по линии Интерпола с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Украину. Его подозревают в совершении преступления по ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Н.Чаус был задержан 1 марта 2017 года в Молдове. САП заявила о намерениях требовать его выдачи Украине для проведения досудебного расследования в соответствии с законодательством. В начале марта документы на экстрадиционный арест судьи направлены молдавской стороне.

В настоящее время судья находится под домашним арестом в столице Молдовы Кишиневе.