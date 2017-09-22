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00:43 22.09.2017

Холодницкий заявляет, что в деле о предложении ему взятки судьями является свидетелем

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий находится в статусе свидетеля в уголовном производстве о предложении ему взятки двумя судьями из Днепра, расследованием этого дела до создания Государственного бюро расследований будет заниматься Генеральная прокуратура.

В четверг вечером в программе "Право на власть" на телеканале 1+1 Н.Холодницкий рассказал, что изначально за закрытие производства судьи предложили $300 тысяч, а $50 тысяч, во время передачи которых судьи и были задержаны, были "первым траншем".

По словам Н.Холодницкого, в настоящее время судьи находятся в следственном изоляторе.

"Я в этом деле свидетель... До создания Государственного бюро расследования производство осуществляет Генеральная прокуратура", - сказал руководитель САП.

Он также пояснил, что судьи предлагали ему взятку за закрытие уголовного производства о получении неправомерной выгоды.

В этом контексте Н.Холодницкий подчеркнул своевременность и необходимость создания в Украине антикоррупционного суда.

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Интерфакс-Украина
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