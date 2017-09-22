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00:07 22.09.2017

Информация о незаконной прослушке НАБУ не нашла подтверждения - Холодницкий

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявляет, что информация о якобы незаконном снятии информации сотрудниками НАБУ в настоящее время не нашла своего подтверждения.

"По поводу незаконной просушки НАБУ, о чем сейчас появилась информация, я об этом уже слышу приблизительно полгода... Пока я не увидел никакой доказательной базы, что НАБУ незаконно что-то делали в этих производствах"- сказал Н.Холодницкий в четверг вечером в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1.

Вместе с тем, он подчеркнул, что если в действиях сотрудников НАБУ или прокуроров САП будут установлены признаки проступков или преступлений, он будет "первым, кто будет требовать наказания".

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