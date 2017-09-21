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18:26 21.09.2017

У госадвоката Януковича исчерпались ходатайства

Оболонский районный суд г.Киева продолжил исследовать доказательства стороны обвинения в деле о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", после отклонения очередного ходатайства государственного защитника В.Януковича Максима Герасько, адвокат сказал, что у него больше нет ходатайств, после чего суд продолжил изучать доказательства, предоставленные Главной военной прокуратурой.

В настоящее время суд изучает запись пресс-конференции В.Януковича 28 февраля 2014 года в Ростове-на-Дону.

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