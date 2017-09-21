Госзащитник Януковича хочет вызвать полицию для фиксации нарушений закона со стороны Оболонского суда

Государственный защитник экс-президента Украины Виктора Януковича Максим Герасько намерен вызвать полицию для фиксации, по его убеждению, нарушений закона со стороны судей Оболонского районного суда Киева.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", об этом он сказал в ходе судебного заседания в четверг после того, как суд отклонил ряд его ходатайств. В частности, М.Герасько указывал, что ему не предоставили достаточно времени для ознакомления с материалами дела, для согласования правовой позиции с В.Януковичем, и на ряд других потенциальных нарушений, которые не позволяют ему полноценно осуществлять свои функции адвоката.

"Сейчас в суде совершается уголовное правонарушение, я хочу вызвать полицию, чтобы она это зафиксировала", - отметил госзащитник экс-президента.

После этого председательствующий судья Владислав Девятко объявил перерыв на полчаса, чтобы адвокат мог реализовать свое намерение.