Накануне председательства Италии в ОБСЕ итальянскую сторону пригласили посетить Донбасс в ноябре этого года

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе встречи с итальянским министром иностранных дел и международного сотрудничества Анджелино Альфано в Нью-Йорке (США) обсудил сотрудничество в урегулировании конфликта на Донбассе во время председательства Италии в ОБСЕ в 2018 году.

Как сообщает в четверг пресс-служба МИД Украины, руководители внешнеполитических ведомств Украины и Италии обсудили перспективы инициированной Украиной еще в 2015 году операции ООН по поддержанию мира.

"Итальянской стороне были приведены дополнительные аргументы по развертыванию миссии на всей территории ОРДЛО, в первую очередь вдоль временно неконтролируемой части российско-украинской границы", - сказано в сообщении.

В рамках обсуждения усиления роли ОБСЕ в урегулировании российско-украинского конфликта итальянскую сторону пригласили посетить Украину в ноябре этого года накануне председательства Италии в этой организации в 2018 году.

"Среди ключевых задач визита должно быть осуществление непосредственной оценки ситуации вблизи линии разграничения и последствий агрессии России против нашего государства", - сообщили в МИД Украины.

Стороны также обсудили прогресс во внедрении реформ в Украине, а также инициативы Украины по привлечению экспертного потенциала государств G7.