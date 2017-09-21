СБУ приглашает Медведчука для дачи показаний

В Главном следственном управлении Службы безопасности Украины приглашают лидера общественного движения "Украинский выбор - Право народа" Виктора Медведчука с целью дачи показаний по делу о незаконном пересечении границы чиновниками в 2014-2015 годах.

"Конечно, мы хотим услышать Медведчука... Приглашаем, чтобы он пришел к нам", - сказал в четверг журналистам руководитель главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук после окончания допроса в качестве свидетеля лидера партии "Справедливость", экс-главы СБУ Валентина Наливайченко.

"Конечно, мы хотим заслушать и господина Медведчука. Очень хотим. И я пользуясь случаем...через СМИ приглашаю его к нам", - отметил Г.Остафийчук.

По его словам, СБУ уже вызывала В.Медведчука на допрос по этому делу, но он пока не явился. "Приглашаем, чтобы он пришел и выполнил свои процессуальные обязательства", - добавил начальник ГСУ СБУ.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", немногим ранее сам В.Наливайченко вышел после допроса в СБУ, где дал показания как свидетель в деле о незаконном пересечении границы чиновниками в 2014-2015 годах.

Как сообщалось, в четверг в пресс-службе СБ Украины сообщили, что лидер партии "Справедливость" был вызван на допрос в спецслужбу в качестве свидетеля по делу о незаконных пересечениях государственной границы бывшими высокопоставленными чиновниками и бывшими руководителями правоохранительных органов в 2014-2015 годах.

"Главным следственным управлением Службы безопасности Украины расследуется уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.332 УК Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины – ИФ) в ходе которого расследуются факты содействия сотрудниками правоохранительных органов в том числе и Службы безопасности Украины бывшим высокопоставленным чиновникам и руководителям правоохранительных органов в незаконных пересечениях границы Украины в течение 2014 – 2015 годах", - сообщает пресс-центр СБ Украины в четверг днем.

По информации спецслужбы, в указанном производстве, в частности установлено, что в 2014-2015 годах сотрудники СБУ организовали незаконное пересечение государственной границы Украины "одним из бывших руководителей Службы безопасности Украины, который вместе с лидером ОО "Украинский выбор" Виктором Медведчуком совершил несколько вылетов в Российскую Федерацию без прохождения пограничного и таможенного контроля".

По данному факту одному из сотрудников СБУ вручено уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления.

"В ходе расследования возникла необходимость допросить в качестве свидетеля бывшего председателя СБ Украины Наливайченко в связи с чем последний со строгим соблюдением требований, установленных действующим уголовным процессуальным законодательством Украины, был вызван на допрос в СБУ и 21 сентября допрашивается об известных ему обстоятельствах совершения указанного выше уголовного преступления", - сообщили в СБ Украины.