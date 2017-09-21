Горсовет Украинки принял отставку мэра Козырева

Мэр города Украинка Павел Козырев обратился к депутатам городского совета с просьбой принять его отставку в связи с переходом на другую работу, депутаты удовлетворили его просьбу, сообщает пресс-служба горсовета.

"Это для меня новый, более масштабный и сложный проект. И, безусловно, он также связан с развитием местного самоуправления и урбанистическим развитием. Дело моей жизни остается неизменным, меняется лишь масштаб", - отметил П.Козырев, пообещав сообщить о деталях позже.

Городской совет подавляющим числом голосов принял отставку П.Козырева. За решение проголосовало 18 депутатов из 26.

П.Козырев отметил, что за 15 лет под его руководством Украинка прошла от типичного депрессивного монопрофильного малого городка к успешному городу районного значения, неформальную столицу малых городов.

Принятие жилого фонда от Трипольской ТЭС и проведенный городской властью капитальный ремонт помещений, современная система муниципального управления, которая базируется на электронном документообороте, круглосуточном колл-центре, муниципальной полиции "Варта" и которая соответствует международному стандарту качества ISO 9001: 2008, а также создание и утверждение символов громады - герба, гимна и флага - только часть результатов работы, которую П.Козырев отметил на посту городского головы Украинки.