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13:31 21.09.2017

ЕБРР считает непрактичным создание в Верховном Суде Украины Антикоррупционной палаты

Создание Антикоррупционной палаты в Верховном Суде Украины является непрактичным механизмом, сообщил управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Восточной Европе и Кавказу Франсиз Малиж.

"Создание Антикоррупционной палаты в Верховном Суде означает, что вы будете проигрывать дело в первой, затем – во второй инстанциях. И только затем оно будет попадать в Антикоррупционную палату. Это непрактично. Я не советую лидерам (страны - ИФ) это применять", – сказал он в ходе Украинского финансового форума в Одессе в четверг, организованном инвестиционной группой ICU.

По его словам, для Украины этот механизм является временным.

"В других странах все гражданские суды - антикоррупционные. Если вы во Франции сталкиваетесь с коррупцией, вы идете в любой суд, а не ждете антикоррупционного. Все суды некорупмпированные. С этой точки зрения такой механизм является для Украины временным", – отметил Ф.Малиж.

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Интерфакс-Украина
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