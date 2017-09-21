Наливайченко в сопровождении своих сторонников пришел на допрос в СБУ

Лидер партии "Справедливость", экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко в четверг пришел до допрос в СБУ, но не уточнил, в рамках какого уголовного производства.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", В.Наливайченко пришел на допрос в сопровождении нескольких сотен своих сторонников, которые в настоящее время проводят акцию под стенами СБУ. Собравшиеся держат флаги партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили, "Справедливости" и добровольческих батальонов.

"Сегодня я иду на допрос, на эту политическую репрессию, четко имя на руках доказательства, которые будут сегодня переданы следствию", - сказал политик.

Отвечая на вопрос о том, в рамках какого уголовного производства и в каком статусе он вызван на допрос, В.Наливайченко сказал, что сообщит об этом по окончании процессуального действия. "Это допрос. Мы понимаем, что это сфабриковано. Никакие обстоятельства мне не известны", - добавил он.

В свою очередь, в СБУ агентству сообщили, что В.Наливайченко вызван на допрос в качестве свидетеля, но пока также не уточнили, по какому производству. Вместе в тем, в спецслужбе отметили, что это процессуальное действие не касается событий на пункте пропуска через украинско-польскую госграницу "Шегини", поскольку расследованием обстоятельств прорыва границы занимаются другие правоохранительные органы.