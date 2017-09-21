Суд удовлетворил иск прокуратуры Крыма о взыскании с российской авиакомпании более 10 млн грн

Хозяйственный суд Киевской области 20 сентября 2017 года удовлетворен иск прокуратуры Автономной Республики Крым о взыскании с российской авиакомпании, которая осуществляет ежедневные полеты на временно оккупированную территорию Крыма, более 10 млн грн.

Как сообщила пресс-служба крымской прокуратуры, авиакомпания-нарушитель не платила за полученные аэронавигационные услуги в международном воздушном пространстве над Черным морем в пределах Симферопольского района полетной информации.

"Следует отметить, что в порядке взаимной международно-правовой помощи к рассмотрению дела привлечены судебные органы Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Так, арбитражным судом Москвы выполнено поручение украинского суда и вручена ответчику копия определения о начале судебного процесса и исковое заявление прокурора.

"Надлежащее уведомление авиакомпании-нарушителя о требованиях прокуратуры автономии предоставляет украинской стороне возможность запуска механизма взыскания указанных средств с должника на территории Российской Федерации", - прокомментировал прокурор АРК Гюндуз Мамедов.

По его словам, судами впервые вынесено решение по начатой ранее прокуратурой Автономной Республики Крым процедуре привлечения авиакомпаний к ответственности за полеты над Крымом, которые осуществлялись в нарушение Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и Многостороннего соглашения об уплате маршрутных сборов 1981 года.

Как сообщалось, Государственная авиационная служба (Госавиаслужба) Украины за период введения санкций против авиакомпаний, нарушивших воздушное пространство Украины (полеты в аннексированный Крым – ИФ), применила к ним более 20 тыс. штрафов на общую сумму 2,72 млрд грн.

Ранее, указом президента Украины от 16 сентября 2015 года введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении персональных санкций к юридическим лицам, в частности, к авиакомпаниям Российской Федерации.

По данным Госавиаслужбы таких нарушителей-авиакомпаний РФ насчитывается более 40, среди них, в частности, "Аэрофлот", "Вим авиа", "Газпром авиа", "Рэд Вингс", "Россия", "Алроса", "Уральские авиалинии", "Ямал", "ЮТэйр", "Трансаэро", "224 авиаотряд", "Когалымавиа" "Сокол", "Барс Аэро" и др.

Санкции к нарушителям применены в виде штрафа за каждое нарушение в размере 8 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (136 тыс. грн).

По состоянию на 15 сентября 2017 года из указанной суммы в 2,7 млрд грн ни одна штрафная санкция не была оплачена.

Вместе с этим Госавиаслужба совместно с Министерством инфраструктуры и Министерством иностранных дел в рамках компетенции принимает меры по обращению в международные судебные инстанции для урегулирования ситуации по оплате указанной задолженности и недопущению нарушений использования воздушного пространства Украины.