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07:36 21.09.2017

Министры иностранных дел 5 стран подписали Меморандум об уголовном преследовании лиц, виновных в гибели пассажиров MH17 – МИД

Пять стран-участниц Совместной рабочей группы по расследованию трагедии рейса МН17 подписали Меморандум, который будет способствовать созданию трибунала для наказания виновных в гибели 298 пассажиров, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"20 сентября 2017 на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министры иностранных дел Украины, Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов подписали Меморандум о взаимопонимании между Правительством Австралии, Правительством Королевства Бельгии, Правительством Малайзии, Правительством Нидерландов и Правительством Украины о политической поддержки уголовного преследования лиц, виновных в сбивании самолета рейса MH17 17 июля 2014", – говорится в сообщении обнародованном в четверг утром МИД Украины.

В информации отмечается, что подписание Меморандума является очередным шагом на пути выработки механизма привлечения к уголовной ответственности виновных в авиакатастрофе после объявления 5 июля 2017 согласованного решения государств-участников Совместной группы по расследованию (JIT) об осуществлении уголовного производства по делу сбивания самолета рейса МН17 в рамках правовой системы Нидерландов.

"Меморандум имеет целью обеспечить координацию позиции стран JIT и обеспечения вместе со странами, чьи граждане стали жертвами трагедии, а также международными партнерами всей возможной поддержки и помощи Нидерландам в привлечении преступников к уголовной ответственности", отметили в ведомстве.

Основанием реализации решения о передаче производства от Украины в Нидерланды является Соглашение между Украиной и Королевством Нидерландов о международно-правовое сотрудничество в отношении преступлений, связанных с сбиванием самолета рейса МН-17, которое было подписано 7 июля 2017 в г.. Таллинн.

В МИД напомнили, что летом 2015 создание международного трибунала на основании решения СБ ООН было ветировано Россией.

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Интерфакс-Украина
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