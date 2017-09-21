ООН нуждается в реформе, организация должна стать более энергичной и менее бюрократической – Туск

Европейский союз выступает за свободу и заслуживающий доверия, основанный на правилах глобальный порядок, заявил в среду на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке председатель Евросовета Дональд Туск.

"Потому что этот порядок является реальным непременным условием мира, стабильности и глобальной экономики в интересах всех. Альтернатива этому порядку - хаос, который всегда поощряет насилие, эгоизм и экстремизм", - сказал Д.Туск, выступление которого в Брюсселе транслировала телеслужба ЕС.

По его словам, ООН - это лучший инструмент, который должен быть направлен в глобальном масштабе на сегодняшние конфликты, голод, насильственное перемещение, терроризм и возвращение к ядерной напряженности. Для ЕС и его государств-членов крайне важно, чтобы ООН противостояла этим вызовам, считает председатель Европейского Совета.

Поэтому, продолжил Д.Туск, все вместе страны ЕС обеспечивают примерно треть основного финансирования ООН, треть взносов на поддержание мира и половину всех добровольных взносов в фонды и программы ООН.

"Но мы также ожидаем, что ООН станет более энергичной и менее бюрократической организацией, которая сможет поступать ясно и целеустремленно во всех своих действиях. Поэтому ЕС рассматривает выдвинутые в настоящее время идеи по реформированию ООН как необходимый минимум. Но они должны быть более, а не менее амбициозными", - отметил глава Евросовета.

По его мнению, ООН, несмотря на снижение популярности в последние годы, остается "жизненно важным форумом для обсуждения и инструментом для реализации нашей коллективной воли".

Он высказал свое согласие с решением СБ ООН от 11 сентября о санкциях против КНДР в ответ на ядерные испытания, что свидетельствовало о способности организации к реальному лидерству и единству. "Но все равно этого слишком мало. Ни одной стране не должно быть позволено подрывать глобальный режим нераспространения или угрожать мирным странам. Европейский союз призывает вместе с нашими близкими друзьями и стратегическими партнерами Японией и Южной Кореей добиться мирной денуклеаризации Корейского полуострова", - заявил Д.Туск.

"И мы также призываем все заинтересованные стороны поддержать Совместный с Ираном всеобъемлющий план действий в качестве многостороннего соглашения, которое обеспечит больше безопасности для всех нас", - подчеркнул председатель Евросовета.