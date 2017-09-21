Брюссель оптимистично оценивает восстановление украинской экономики

Еврокомиссия с оптимизмом смотрит на восстановление экономики Украины и макрофинансовую политику правительства этой страны, однако настаивает на выполнении Киевом последних условий для выполнения пакета макрофинансовой поддержки, выплаты ее завершающего транша в 600 млн евро.

"Украинская экономика восстанавливается, правительство проводит здоровую макроэкономическую политику и поэтому получает существенную финансовую помощь международных партнеров, включая ЕС и МВФ", - заявил зампред Еврокомиссии Валдис Домбровскис в среду на совместной пресс-конференции после встречи с министром финансов Украины Александром Данилюком.

"Украина вышла из рецессии, рост ВВП достиг примерно 2%, и, готовя бюджет будущего года, правительство рассчитывает свести его дефицит к 2,5 процентам ВВП. Украина успешно возвращается на международный финансовый рынок", - констатировал еврочиновник.

Он сообщил, что обсуждал с украинским министром последние шаги, необходимые для получения Киевом завершающего транша макроэкономического пакета в 600 млн евро. Осталось еще несколько обязательств, которые Украина должна выполнить, в том числе в сфере борьбы с коррупцией, создании кредитного регистра, снятии некоторых ограничений торговли.

А.Данилюк, в свою очередь, отметил, что украинское правительство наметило на предстоящие месяцы очень напряженную повестку реформ, которые являются частью условий получения макроэкономической помощи международных партнеров. Это пенсионная реформа, реформа системы здравоохранения (второе чтение в Верховной Раде), законы о приватизации и др.

По его словам, недавнее размещение евробондов было для Украины большим успехом: общий спрос на рынке превысил $10 млрд, что говорит о доверии международных инвесторов украинской экономике.