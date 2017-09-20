В Запорожье религиозная организация насильно удерживала в центре реабилитации 100 алко- и наркозависимых

В Запорожье правоохранители освободили 100 алко- и наркозависимых людей из разных городов Украины, которых насильственно удерживала религиозная организация в незаконных центре реабилитации, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

На брифинге в прокуратуре Запорожской области Ю.Луценко рассказал, что в среду в Запорожье прошли пять обысков, в ходе которых выявлены нарко- и алкозависимые люди, которых насильно содержали в специально оборудованных домах с решетками на окнах.

Генпрокурор отметил, что на данный момент освобожденные люди дают показания следствию, на их теле обнаружены следы побоев. По его словам, также установлено, что в незаконных местах лишения свободы людей удерживали представители "религиозной или псведорелигиозной общины", которую возглавляет житель Полтавской области, находящийся в розыске.

По данным следственного управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ Нацполиции в Запорожской области, к совершению уголовного преступления и организации незаконной деятельности причастны 4 мужчины, которые создали на территории Запорожья центр реабилитации лиц с наркотической и алкогольной зависимостью, который не являлся лечебным учреждением, не имел необходимых документов и медработников.

"На самом деле, лечением "пациентов" никто не занимался, их незаконно лишали свободы с применением психологического и физического насилия. Организация размещалась по пяти адресам в Запорожье и Запорожском районе. В большинстве случаев инициаторами лечения становились родственники, которые платили за содержание в центре от 2500 грн до 3500 грн в месяц", - сообщили пресс-службе ГУ Нацполиции Запорожской области.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), а также ч.2 ст.127 (пытки) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.