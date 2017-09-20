События

22:04 20.09.2017

Работе дорожного госфонда должен сопутствовать жесткий контроль над использованием средств – Омелян

Качественное использование средств государственного дорожного фонда, который должен начать работу с 2018 года, возможно только при наличии контроля над ним и механизма наказаний, считает министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Если не будет контроля и наказания, желания "шахер-махеров" (со средствами на местах – ИФ) будут постоянными. Мы работаем над контролем на нескольких уровнях. Безусловно, мы работаем с правоохранителями, кроме того, ввели систему CoST, которая независимо мониторит ситуацию, в этом году имеем существенный "апгрейд" - сказал он в эфире "5 канала" в среду вечером.

По его словам в местах дорожных работ будут установлены камеры, будет возможность видеть, что делает техника на том, или ином участке дороги, и присутствует ли она там вообще.

"Во-вторых, вся отчетность должна быть в электронном формате, чтобы нельзя было обмануть, написать то, чего нет", - добавил В.Омелян.

Как сообщалось, 17 ноября 2016 года Верховная Рада приняла в целом закон о создании Государственного дорожного фонда Украины.

Для обеспечения внедрения и реальной реализации государственной политики, направленной на снижение уровня смертности и травматизма от ДТП, одним из направлений использования поступлений Государственного дорожного фонда является финансирование обеспечения безопасности дорожного движения, согласно государственным программам.

Законом установлено, что налоги (акцизы), определенные к наполнению фонда, будут зачисляться в спецфонд в следующем размере: в 2018 году – 50%, 2019 году – 75%, с 2020 года – 100%.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Суд изменил меру пресечения экс-мэру Славянска Штепе

Представители Киева передали свое видение условий освобождения заложников

Генпрокуратура и Нацполиция проводят обыски в госучреждениях Полтавы

В ближайшие дни $200 млн "семьи Януковича" будут перечислены в госбюджет

Генпрокуратура проводит обыски в Полтавском горсовете

ПОСЛЕДНЕЕ

Немецкие б/у электрички в разы лучше работающих в Украине – Омелян

Саакашвили назвал слова Луценко об уплате им штрафа за незаконное пересечение госграницы давлением на суд

Луценко просит экс-мэра Запорожья Сина явиться в полицию для вручения подозрения

Обыски в Полтавском горсовете проводились в рамках дела о хищение средств на дорожные работы

ВСУ отработали комплекс мер по реагированию на потенциальные угрозы российско-белорусских учений, следят за обстановкой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
обувь цены
РЕКЛАМА