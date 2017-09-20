Работе дорожного госфонда должен сопутствовать жесткий контроль над использованием средств – Омелян

Качественное использование средств государственного дорожного фонда, который должен начать работу с 2018 года, возможно только при наличии контроля над ним и механизма наказаний, считает министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Если не будет контроля и наказания, желания "шахер-махеров" (со средствами на местах – ИФ) будут постоянными. Мы работаем над контролем на нескольких уровнях. Безусловно, мы работаем с правоохранителями, кроме того, ввели систему CoST, которая независимо мониторит ситуацию, в этом году имеем существенный "апгрейд" - сказал он в эфире "5 канала" в среду вечером.

По его словам в местах дорожных работ будут установлены камеры, будет возможность видеть, что делает техника на том, или ином участке дороги, и присутствует ли она там вообще.

"Во-вторых, вся отчетность должна быть в электронном формате, чтобы нельзя было обмануть, написать то, чего нет", - добавил В.Омелян.

Как сообщалось, 17 ноября 2016 года Верховная Рада приняла в целом закон о создании Государственного дорожного фонда Украины.

Для обеспечения внедрения и реальной реализации государственной политики, направленной на снижение уровня смертности и травматизма от ДТП, одним из направлений использования поступлений Государственного дорожного фонда является финансирование обеспечения безопасности дорожного движения, согласно государственным программам.

Законом установлено, что налоги (акцизы), определенные к наполнению фонда, будут зачисляться в спецфонд в следующем размере: в 2018 году – 50%, 2019 году – 75%, с 2020 года – 100%.