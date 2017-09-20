События

20:31 20.09.2017

Обыски в Полтавском горсовете проводились в рамках дела о хищение средств на дорожные работы

Обыски, которые прошли в Полтавском городском совете в среду, проводились в рамках дела о хищении бюджетных средств, предназначавшихся на дорожные работы, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"По версии Национальной полиции и Генеральной прокуратуры, ряд чиновников города Полтавы вступили в преступной сговор с некоторыми предпринимателями и средства, которые должны были быть потрачены на строительство дорог, были просто разворованы. В связи с этим были проведены следственные действия, в том числе обысковые мероприятия", - сказал С.Князев на брифинге в Харькове в среду.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" С.Князев уточнил, что в рамках следствия анализируются договоры на общую сумму 500 млн грн.

"Общая сумма контрактов, которые исследуются, 500 млн грн. Какая часть этой суммы была похищена, будет установлено после окончания экспертиз, которые уже проводятся", - сказал он.

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