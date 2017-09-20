ВСУ отработали комплекс мер по реагированию на потенциальные угрозы российско-белорусских учений, следят за обстановкой

Вооруженные силы Украины продолжают отслеживать ситуацию на украинско-белорусской границе и проводить учения в связи с потенциальной угрозой, которую несут российско-белорусские военные учения "Запад 2017".

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду руководитель Управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ подполковник Богдан Сеник сказал: "Что касается компетенции ВСУ и Генштаба, то мы отслеживаем ситуацию на границе, у нас есть информация о провокационных нарушениях авиаграниц Литвы".

Он напомнил, что украинская сторона "неоднократно заявляла, что видит угрозу в этих учениях".

"Мы отработали комплекс мер по адекватному реагированию по разным сценариям, например, ситуация, когда Россия использует в качестве повода мнимую угрозу безопасности русскоязычному населению и начинает вооруженную агрессию против Украины и стран-членов НАТО во время учений "Запад 2017", - отметил руководитель УСО Генштаба ВСУ.

В.Сеник отметил, что во время российско-белорусских учений в Украине проводится комплекс мер по усилению оборонных возможностей.

"Недавно завершилась штабная фаза наших учений "Нерушимая стойкость 2017", сейчас продолжается тренировка и подготовка органов военного управления по разным сценариям. На наши учения были приглашены международные наблюдатели. Они (учения – ИФ) проводятся в соответствии с международными обязательствами Украины", - подчеркнул он.