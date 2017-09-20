Суд изменил меру пресечения экс-мэру Славянска Штепе на круглосуточный домашний арест

Ленинский районный суд г.Харькова в среду изменил меру пресечения экс-мэру Славянска Неле Штепе, обвиняемой в сепаратизме, с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

"Позицию суда прокуратура комментировать не может, к тому же озвучена только резолютивная часть решения", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области в среду.

Вместе с тем в пресс-службе отметили, что прокуратура настаивала на продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку Уголовный процессуальный кодекс Украины не предусматривает других видов меры пресечения для подозреваемых по ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность государства) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, по мнению процессуальных руководителей в этом уголовном производстве, риски, предусмотренные УПК, актуализируются в связи с изменением меры пресечения.

Одна из свидетелей по делу Н.Штепы Ирма Крат выложила на своей странице в соцсети Facebook видео, как они вместе с Н.Штепой в сопровождении ее адвокатов покидают здание суда. На видео Н.Штепа кричит "Слава Украине!" и добавляет: "В честь освобождения поем гимн Украины!".

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Н.Штепы Дмитрий Марченко, его подзащитная уже едет в Славянск, где, по решению суда, должна находиться постоянно по месту жительства. "Неля Игоревна уже едет домой, в Славянск", - сказал Д.Марченко.

Вместе с тем, он отказался отвечать на уточняющие вопросы, в т.ч. каким транспортом воспользовалась его подзащитная и сопровождает ли ее полиция.

Д.Марченко также сообщил, что следующее заседание суда назначено на четверг, 21 сентября.

"Заседания назначены очень плотно, практически ежедневно, но это не связано с сегодняшним решением о мере пресечения. График был согласован гораздо раньше. Все равно ездить из Славянска лучше, чем под конвоем из харьковского СИЗО", - сказал Д.Марченко.

Как сообщалось, Н.Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Н.Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности.

В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Н.Штепе, совершались на территории г.Славянска (Донецкая область), т.е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова.

Кроме того, свидетели по делу живет в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела.

ВССУ вынес определение о рассмотрении дела в отношении Н.Штепы в Червонозаводском райсуде Харькова.

4 февраля 2016 года было принято решение о начале судебного рассмотрения заново со стадии подготовительного заседания в связи с изменением в составе коллегии судей. (Вместо председательствующего Дениса Чудовского, уволенного указом президента Украины Петра Порошенко за неправовые решения в отношении активистов Революции Достоинства, был назначен Виктор Ежов. А судью Марину Миндареву (в связи с продолжительной болезнью) заменила Светлана Салайчук) В.Ежов был назначен судьей Червонозаводского райсуда Харькова в апреле 2015 г. До этого он работал в райсуде в Макеевке (Донецкая обл.).

26 января 2017 года на очередном заседании Червонозаводского райсуда Харькова по делу в отношении Н.Штепы гособвинители заявили отвод председательствующему судье Виктору Ежову, поскольку им стало известно об уголовном производстве в отношении него по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или организации), зарегистрированном по материалам СБУ. После получения информации о начатом расследовании, Н.Ежов заявил самоотвод.

В тот же день коллегия судей удовлетворила ходатайство гособвинения об отводе В.Ежова и его самоотвод.

Защита заявила ходатайство об определении подсудности. Апелляционный суд Харьковской области вынес определение о рассмотрении дела в отношении Н.Штепы в Коминтерновском райсуде города.