Генпрокуратура и Нацполиция проводят обыски в госучреждениях Полтавы

Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальной полицией проводит обыски в государственных учреждениях и других помещениях в Полтаве в рамках расследования дела о присвоении и расхищении бюджетных средств, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по фактам возможного присвоения…должностными лицами Полтавского горсовета бюджетных средств по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса (присвоение, расхищение имущества или завладением им путем злоупотребления служебным положением)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в среду.

По информации Генпрокуратуры, в ходе расследования проверяются обстоятельства использования должностными лицами Полтавского горсовета бюджетных средств в течение 2016-2017 годов, которые были выделены управлению жилищно-коммунального хозяйства на проведение строительных работ.

В частности, следствие проверяет возможные факты перечисления указанных средств на счета предприятий с признаками фиктивности.

В Генпрокуратуре отмечают, что обыски в помещениях государственных учреждений, коммерческих структур, частного жилья и автомобилей лиц, которые имели отношение к распределению и использованию указанных бюджетных средств, проводятся на основании определений Печерского районного суда Киева.