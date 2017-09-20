События

16:04 20.09.2017

В ближайшие дни $200 млн "семьи Януковича" будут перечислены в госбюджет

Через несколько дней $200 млн, полученных от спецконфискации средств бывших чиновников из окружения сбежавшего президента Украины Виктора Януковича, поступят в государственный бюджет, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Днепропетровске на заседании парламентского комитета ассоциации Украины–ЕС в среду.

По его словам, через несколько дней ожидаются дополнительные поступления от спецконфискации, но сумму генпрокурор не назвал. "Мы постоянно работаем, что бы вернуть Украине украденные деньги", - сказал Ю.Луценко.

Он напомнил, что прокуратура уже вернула в бюджет Украины $1,5 млрд "денег Януковича", общая же сумма украденных денег составляет около $40 млрд.

Генпрокурор отметил, что возглавляемое им ведомство тяжело работает над тем, чтобы "понесли ответственность юридическую и финансовую Янукович и фигуранты его ОПГ". Также Ю.Луценко заявил, что сейчас заканчивается расследование дел по финансам и уже до конца текущего года все эти дела будут переданы в суд.

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