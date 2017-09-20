В украинской погранслужбе констатируют, что на границе с Беларусью ситуация спокойная

Ситуация на украинско-белорусской границе спокойная и контролируемая, признаков провокаций в связи с военными учениями "Запад-2017" нет, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"На сегодня ситуация на границе спокойная и контролируемая. Мы проводим регулярный мониторинг, как живой силой - патрулями, так и при помощи авиасредств. Мониторинг подтверждает, что явных признаков провокаций нет", - сказал он в комментарии агентству в среду.

О.Слободян добавил, что продолжается выполнение совместных задач украинских пограничников, военнослужащих и правоохранителей.

Учения "Запад-2017" проходят в два этапа с 14 по 20 сентября на территории России и Беларуси. Официальный Киев и ряд западных стран заявляли о возможном использовании этих учений для начала агрессии против Украины и других стран Европы.

"Украина и мир имеет общее видение возможных перспектив проведения учений ВС РФ. Предстоящие учения "Запад-2017" являются чрезвычайно мощными. Они могут быть использованы, чтобы начать агрессию не только против Украины, но и против любой другой страны Европы, которая имеет общую границу с Россией", - заявлял министр обороны Украины Степан Полторак, добавив, что Украина будет адекватно реагировать на проведение учений.

С начала учений "Запад-2017" 14 сентября американские и западные военные самолеты совершили, по меньшей мере, около 20 разведывательных полетов вблизи российских и белорусских границ.