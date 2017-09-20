События

14:19 20.09.2017

Активисты покинули Одесский горсовет, но обещают вернуться

Активисты, которые ранее смогли через кордоны правоохранителей и муниципальную охрану пройти в Одесский горсовет, покинул здание, не дождавшись мэра Одессы Геннадия Труханова.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в ходе митинга на площади перед зданием Одесской мэрии лидеры активистов снова подтвердили свои требования к президенту Украины Петру Порошенко и Верховной Раде распустить Одесский горсовет и назначить внеочередные выборы. Отдельно активисты подчеркивают необходимость отставки мэра Одессы Г.Труханова.

"Если этого не будет, мы сами вынесем этих грабителей и бандитов из этого здания", - заявил один из митингующих.

Как сообщалось, активисты ряда организаций при поддержке прокурора Одесской области Олега Жученко и начальника облполиции Дмитрия Головина прошли в здание Одесского горсовета, но не нашли там депутатов городского собрания и мэра.

До этого депутаты Одесского городского совета приняли решение перенести сессию из-за беспорядков под зданием мэрии. Время продолжения сессии пока не известно.

В акции под зданием Одесского горсовета принимали участие от 300 до 500 человек. Несколько раз собравшиеся предпринимали попытки войти в здание горсовета, однако не смогли этого сделать из-за препятствий со стороны правоохранителей, которые оцепили горсовет. В результате возникли несколько потасовок, во время которых полицейский задержали несколько активистов проукраинских организаций. В потасовках пострадали 36 правоохранителей.

По факту событий под Одесским горсоветом полиция начала уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Интерфакс-Украина
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